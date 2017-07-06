Удмуртия вошла в топ-10 регионов с самым инновационным образованием

Лидером рейтинга стала Москва.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с самыми современными условиями образования. Индекс региональной инновационной экосистемы образования» подсчитали эксперты института образования НИУ «Высшая школа экономики».
Также в список попали:
- Москва;
- Тюменская область;
- Ленинградская область;
- Мурманская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Калининградская область;
- Новгородская область;
- Удмуртия;
- Санкт-Петербург;
- Ярославская область.
При исследовании ученые проанализировали 14 показателей в четырех тематических блоках:
- перспективность кадров;
- уровень развития современной информационной среды;
- наличие электронного и дистанционного обучения;
- доступность современных образовательных программ.