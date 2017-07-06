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      Удмуртия вошла в топ-10 регионов с самым инновационным образованием

      11:33, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      11:33, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инновации
      Фото: pixabay.com
      92
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      Лидером рейтинга стала Москва.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с самыми современными условиями образования. Индекс региональной инновационной экосистемы образования» подсчитали эксперты института образования НИУ «Высшая школа экономики».

      Также в список попали:

      - Москва;

      - Тюменская область;

      - Ленинградская область;

      - Мурманская область;

      - Ямало-Ненецкий автономный округ;

      - Калининградская область;

      - Новгородская область;

      - Удмуртия;

      - Санкт-Петербург;

      - Ярославская область.

      При исследовании ученые проанализировали 14 показателей в четырех тематических блоках:

      - перспективность кадров;

      - уровень развития современной информационной среды;

      - наличие электронного и дистанционного обучения;

      - доступность современных образовательных программ.

      11:33, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инновации

       

       

       

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