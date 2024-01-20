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Хоккеисты «Ижстали» проиграли матч на выезде

13:52, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Хоккеисты «Ижстали» проиграли матч на выезде
13:52, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
286
0
#хоккей\n#Ижсталь
Фото: ИА "Сусанин"
286
0

ЦСК ВВС обыграла ижевский клуб со счетом 5:4.

Самара. Самарская область. Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли ижевский клуб «Ижсталь» со счетом 5:4. Об этом сообщается на странице ХК «Ижсталь» в социальных сетях. 

В первом периоде хозяева площадки забили две шайбы, после чего ижевчанам удалось сократить счет.  В конце третьего периода уже лидировали хоккеисты из Ижевска, но за минуту до окончания основного времени хозяева сравняли счет. Игра перешла в овертайм, который оказался победным для ЦСК ВВС.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков на послематчевой пресс-конференции коротко оценил результат матча: «Комментарий по игре очень простой и очень короткий. Полностью провалив первый период, встрепенулись. Нашли силы, нашли активную игру и смогли приблизиться. Второй гол — ляпсус, я считаю. В третьем периоде вышли, сыграли через боль, через не могу. Надо было доводить игру до конца, но не получилось».

 

13:52, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
286
0
#хоккей\n#Ижсталь