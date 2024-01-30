Хоккеиста глазовского «Прогресса» дисквалифицировали после драки

Саратов. Саратовская область. Хоккеиста глазовской команды «Прогресс» дисквалифицировали за массовую потасовку. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Инцидент произошёл во время матча всероссийского соревнования среди юниоров до 21 года «Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги» 26 января. Игра проходила в Саратове.

На 60-й минуте хоккеист «Прогресса» толкнул соперника из саратовского «Кристалла», после чего завязалась драка из нескольких участников.

Итогом стало отстранение Ивана Щербакова под номером 19 на 5 матчей.

Несмотря на это, игра закончилась победой хоккеистов из Глазова со счётом 5:4.