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Хоккеиста глазовского «Прогресса» дисквалифицировали после драки

13:31, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Хоккеиста глазовского «Прогресса» дисквалифицировали после драки
13:31, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
549
0
#хоккей\n#драка\n#Саратов\n#Глазов
Фото: скриншот из видео
549
0

Ивана Щербакова отстранили на 5 матчей.

Саратов. Саратовская область. Хоккеиста глазовской команды «Прогресс» дисквалифицировали за массовую потасовку. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Инцидент произошёл во время матча всероссийского соревнования среди юниоров до 21 года «Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги» 26 января. Игра проходила в Саратове.

На 60-й минуте хоккеист «Прогресса» толкнул соперника из саратовского «Кристалла», после чего завязалась драка из нескольких участников.

Итогом стало отстранение Ивана Щербакова под номером 19 на 5 матчей.

Несмотря на это, игра закончилась победой хоккеистов из Глазова со счётом 5:4.

13:31, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
549
0
#хоккей\n#драка\n#Саратов\n#Глазов