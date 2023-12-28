Хоккеисты «Ижстали» проиграли последний матч в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В последнем в 2023 году матче хоккеисты из Ижевска проиграли команде «Молот» из Перми. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 27 декабря в Перми. Хозяева льда открыли счет в середине первого периода, и вскоре вновь забили шайбу в ворота сталеваров. Во второй двадцатиминутке соперники увеличили разрыв в счете, а потом забили четвертую шайбу в начале последнего периода.

Единственный гол нападающий «Ижстали» Евгений Иванов забил в пустые ворота «Молота» на 48-й минуте матча. Игра закончилась со счетом 4:1.

За весь матч сталевары выиграли 28 вбрасываний, совершили 41 бросок и получили 8 штрафов.

«Конечно, недоволен игрой. Игра с таким хорошим соперником. Да, тяжелая игра, но моменты были. В этом и заключается мастерство команды, что она из каждого момента старается выжать максимум. Даже при тяжелой игре, при движении «Молота», забей мы один-два гола в первом, во втором периоде, уже где-то психологически тяжелее «Молоту» было. Может быть и игра повернулась бы к нам лицом. Всех с Новым годом! Самое главное в нашей жизни — здоровье, ну а всё остальное приложится. Идем дальше», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.