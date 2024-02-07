Хоккеисты «Ижстали» обыграли команду из Красноярска

Красноярск. Красноярский край. Со счётом 1:3 ижсталевцы выиграли матч с «Соколом» из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 6 февраля в Красноярске. На 14 минуте матча счёт открыли спортсмены из Ижевска. Играя в большинстве, шайбу в ворота соперника забросил нападающий Иван Иванов. За 2 минуты до конца первого периода сталевар Алексей Прохоров увеличил разрыв.

Второй период прошел без голов, но в заключительной двадцатиминутке хозяева смогли забить гол. На последней минуте игры Алексей Прохоров оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота «Сокола».

За весь матч сталевары выиграли 22 вбрасывания, выполнили 39 бросков и получили 10 штрафов.

«Хорошая игра с очень хорошей, быстрой и мобильной командой. У нас был тяжёлый перелёт. Была установка сыграть вторым номером, от обороны, и постараться забить. Что ребята и выполнили. <...> Сегодня сыграли по плану, который, в принципе, принёс успех. Будем отрабатывать этот рисунок игры», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.