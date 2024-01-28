«Ижсталь» потерпела поражение в домашней игре против «Бурана»

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» в домашнем матче уступила победу воронежскому «Бурану». Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Игра прошла 27 января в крытом катке «Олимпиец». Счёт в матче открыли хоккеисты из Воронежа, забросив шайбу с близкого расстояния. На 17-й минуте в ворота сталеваров прилетела ещё одна шайба. Во втором периоде сталевары пропустили ещё один гол. В заключительной 20-минутке «Буран» реализовал большинство, сделав счёт 4:0. Однако, через минуту братья Ушенины забросили шайбу в ворота гостей. Итоговый счёт в матче — 4:1 в пользу «Бурана».

За весь матч сталевары выиграли 29 вбрасываний, нанесли 34 броска и получили 12 штрафов.

«Полное невыполнение задания на игру. Защитники бегают впереди, нападающие, когда надо вперед идти – бегут назад. В этом заключается мастерство команды, но сегодня мы его не проявили. Поэтому такой результат», — прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.