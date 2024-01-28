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«Ижсталь» потерпела поражение в домашней игре против «Бурана»

10:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Ижсталь» потерпела поражение в домашней игре против «Бурана»
10:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#хоккей\n#Ижсталь\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Джерри Ю)
38
0

Итоговый счёт встречи 1:4.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» в домашнем матче уступила победу воронежскому «Бурану». Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Игра прошла 27 января в крытом катке «Олимпиец». Счёт в матче открыли хоккеисты из Воронежа, забросив шайбу с близкого расстояния. На 17-й минуте в ворота сталеваров прилетела ещё одна шайба. Во втором периоде сталевары пропустили ещё один гол. В заключительной 20-минутке «Буран» реализовал большинство, сделав счёт 4:0. Однако, через минуту братья Ушенины забросили шайбу в ворота гостей. Итоговый счёт в матче — 4:1 в пользу «Бурана».

За весь матч сталевары выиграли 29 вбрасываний, нанесли 34 броска и получили 12 штрафов.

«Полное невыполнение задания на игру. Защитники бегают впереди, нападающие, когда надо вперед идти – бегут назад. В этом заключается мастерство команды, но сегодня мы его не проявили. Поэтому такой результат», — прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков. 

10:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#хоккей\n#Ижсталь\n#Ижевск