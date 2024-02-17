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Ижевские хоккеисты накануне одержали победу на домашней арене

11:57, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Ижевские хоккеисты накануне одержали победу на домашней арене
11:57, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#хоккей\n#Ижсталь
Фото: unsplash.com (Maurice DT)
935
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ХК «Ижсталь» обыграл клуб «Южный Урал» со счетом 2:1.

Ижевск. Удмуртия. На домашней арене хоккеисты «Ижстали» взяли верх над соперниками из клуба  «Южный Урал» (Орск). Итоговый счет 2:1. Об этом сообщила пресс-служба ижевского клуба в соцсетях. 

После победы в предпоследней игре в сезоне OLIMPBET ВХЛ – Кубок Шелкового пути ижевский клуб занимает 26 место в турнирной таблице. 

Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков поблагодарил всех, кто поддерживал команду: «Поздравляю ребят и болельщиков с трудовой, тяжелой победой. Терпеливо играли, старались меньше ошибаться в обороне, где-то играли вторым номером. Это нам принесло положительный результат».

18 февраля ижевские хоккеисты проведут заключительную игру  с клубом «Челмет» из Челябинска (18+). 

 

11:57, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
935
0
#хоккей\n#Ижсталь