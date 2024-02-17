Ижевские хоккеисты накануне одержали победу на домашней арене

Ижевск. Удмуртия. На домашней арене хоккеисты «Ижстали» взяли верх над соперниками из клуба «Южный Урал» (Орск). Итоговый счет 2:1. Об этом сообщила пресс-служба ижевского клуба в соцсетях.

После победы в предпоследней игре в сезоне OLIMPBET ВХЛ – Кубок Шелкового пути ижевский клуб занимает 26 место в турнирной таблице.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков поблагодарил всех, кто поддерживал команду: «Поздравляю ребят и болельщиков с трудовой, тяжелой победой. Терпеливо играли, старались меньше ошибаться в обороне, где-то играли вторым номером. Это нам принесло положительный результат».

18 февраля ижевские хоккеисты проведут заключительную игру с клубом «Челмет» из Челябинска (18+).