Хоккеисты «Ижстали» проиграли со счетом 1:4 команде из Тулы

Ижевск. Удмуртия. Ижсталевцы проиграли домашний матч с командой «АКМ» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 15 декабря в Ижевске на крытом катке «Олимпиец». В самом начале матча, на 31-й секунде, хоккеист «Ижстали» Александр Шикун открыл счет. Это была единственная шайба, которую забросили сталевары в этой игре.

Счет сравнялся спустя 4 минуты, а во втором периоде гости увеличили его еще на 3 гола. В последней двадцатиминутке заброшенных шайб не было. Игра завершилась со счетом 1:4.

«Сегодня мы оказались совсем не готовы ни в одной позиции игры: ни в борьбе, ни в большинстве. Силовая еще как-то была на уровне. Будем разбираться, с чем это связано. Игроков упрекнуть за то, что не хотели биться, конечно, не могу. Все бились, старались, но получилась такая игра», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.