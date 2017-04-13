Удмуртия в минуту: трехметровое яйцо и рост взносов на капремонт

Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 13 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Светодиодное пасхальное яйцо установят в Ижевске около Свято-Михайловского собора. Высотой оно будет три метра. Рядом с ним появятся яйца поменьше, которые можно будет разрисовать.

Удмуртия в минуту 13 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Проверка покажет

Управляющую компанию в Балезино проверят из-за плохого качества воды. Пробы уже показали, что она не соответствует гигиеническим показателям и пахнет гнилью.

Снова в дело

Больше четырех тысяч гектаров сельхозземель Удмуртии снова начнут обрабатывать. Для каждого района площадь будет разной. До 2020 года их территории возрастут в четырнадцать раз.

Еще больше

В Удмуртии предложили повысить взносы на капремонт. Объяснили это тем, что в регионе выросли цены на стройматериалы. Сейчас в республике действую цены, которые установили еще в 2012 году.

Айвазовский в Ижевске

В Ижевск привезли три картины известного художника Ивана Айвазовского. Посмотреть на них и работы Судковского, Мясоедова и Шильдера можно в выставочном центре «Галерея».