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      Удмуртия в минуту: трехметровое яйцо и рост взносов на капремонт

      19:04, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      19:04, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      25
      0
      #культура\n#сельское хозяйство\n#СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#новости\n#художники\n#художник\n#капремонт
      25
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 13 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Светодиодное пасхальное яйцо установят в Ижевске около Свято-Михайловского собора. Высотой оно будет три метра. Рядом с ним появятся яйца поменьше, которые можно будет разрисовать.

      Удмуртия в минуту 13 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Проверка покажет

      Управляющую компанию в Балезино проверят из-за плохого качества воды. Пробы уже показали, что она не соответствует гигиеническим показателям и пахнет гнилью.

      Снова в дело

      Больше четырех тысяч гектаров сельхозземель Удмуртии снова начнут обрабатывать. Для каждого района площадь будет разной. До 2020 года их территории возрастут в четырнадцать раз.

      Еще больше

      В Удмуртии предложили повысить взносы на капремонт. Объяснили это тем, что в регионе выросли цены на стройматериалы. Сейчас в республике действую цены, которые установили еще в 2012 году.

      Айвазовский в Ижевске

      В Ижевск привезли три картины известного художника Ивана Айвазовского. Посмотреть на них и работы Судковского, Мясоедова и Шильдера можно в выставочном центре «Галерея».

      19:04, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      25
      0
      #культура\n#сельское хозяйство\n#СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#новости\n#художники\n#художник\n#капремонт
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