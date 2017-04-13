Балезинскую управляющую компанию проверят из-за плохого качества воды

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалисты ведомства отобрали необходимые пробы.

Балезино. Балезинскую управляющую компанию ООО «УК ЖКХ «Территория» проверят из-за плохого качества воды. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалисты ведомства уже отобрали необходимые пробы.

«10 и 11 апреля специалистами управления были отобраны пробы питьевой воды из разводящей сети, водоочистных сооружений на соответствие нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям», - рассказали в Роспотребнадзоре по Удмуртии

В итоге выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим показателям в число которых входит запах, мутность и содержание марганца.

Результаты исследований проб воды по микробиологическим показателям сейчас находятся в работе.

«В отношении ООО «УК ЖКХ «Территория» Управлением проводится проверка по факту несоответствия подаваемой населению питьевой воды», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее из-за плохого качества воды в Балезино, Кожило и Кестыме закрыли детские сады, которые позднее открыли, а в Глазове ввели усиленный контроль за качеством воды.