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      4,5 тыс гектаров сельхозземель в Удмуртии вернут в оборот

      09:38, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      09:38, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      287
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии
      287
      0

      По его словам, для региона это не сложная задача.

      Ижевск. Удмуртия. 4,5 гектаров не освоенных сельскохозяйственных земель начнут обрабатывать в Удмуртии в 2017 году. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

      «4,5 тыс. это не такая сложная задача в целом для республики», - сказал Варламов.

      Он уточнил, что для каждого района эта цифра варьируется в зависимости от их возможностей. Сколько земель на сегодняшний день не используется, Варламов не сказал и добавил, что цифра уточняется.

      До 2020 года планируют ввести в оборот 64 тыс. гектаров неиспользуемых земель.

      09:38, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      287
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии
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