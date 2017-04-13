4,5 тыс гектаров сельхозземель в Удмуртии вернут в оборот

По его словам, для региона это не сложная задача.

Ижевск. Удмуртия. 4,5 гектаров не освоенных сельскохозяйственных земель начнут обрабатывать в Удмуртии в 2017 году. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

«4,5 тыс. это не такая сложная задача в целом для республики», - сказал Варламов.

Он уточнил, что для каждого района эта цифра варьируется в зависимости от их возможностей. Сколько земель на сегодняшний день не используется, Варламов не сказал и добавил, что цифра уточняется.

До 2020 года планируют ввести в оборот 64 тыс. гектаров неиспользуемых земель.