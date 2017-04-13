Подлинники художника Ивана Айвазовского привезли в Ижевск

Помимо картин классика, в галерее выставлены полотна его современников: Судковского, Мясоедова и Шильдера, а также работы удмуртских художников.

Ижевск. Удмуртия. Три подлинника Ивана Айвазовского привезли в Ижевск. Выставку картин приурочили к 200-летию великого художника.

В выставочном центре «Галерея» представлены две работы, принадлежащие Рыбинскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, и одна – ижевскому коллекционеру.

На ряду с творениями Айвазовского ижевчане могут увидеть картины его современников: Судковского, Мясоедова и Шильдера. Все работы находятся под охраной.

Специально для этой выставки в «Галерее» провели ремонт и создали условия для бережного хранения полотен.

«Не у каждого жителя Ижевска есть возможность, в том числе и финансовая, доехать до крупных городов и увидеть своими глазами оригиналы работ художников с мировым именем. Мы даем возможность людям насладиться высоким искусством здесь, рядом. Для нас это тоже шаг вперед. Специально к этой выставке мы поменяли свет в зале, также, учитывая высокую посещаемость, мы обновляем гардероб. Нам пришлось отремонтировать теплотрассу, потому что порыв может дать нарушение климатических условий», - рассказал директор ВЦ «Галерея» Алексей Ткаченко.

Ижевские художники получили уникальную возможность показать свои работы на одной площадке с Айвазовским. Для этого из более чем 50 заявок отобрали лучшие работы. Некоторые художники подготавливали свои картины специально для данного проекта. Так, одна из них - «Черноморский берег» художника Дениса Никонова была закончена и привезена в галерею за пару дней до открытия выставки.

«Коллектив галереи подарил жителям Ижевска возможность прикоснуться к прекрасному - к оригиналам художников с мировым именем. От имени горожан я говорю этим людям спасибо. Очень здорово, что вы все пришли на открытие этой выставки», - сказал на открытии глава Ижевска Юрий Тюрин.

В Ижевске начала роботу выставка картин Айвазовского Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-13.

Отметим, что на подлинники Айвазовского смогут абсолютно бесплатно посмотреть учащиеся школ искусств столицы Удмуртии. Такую возможность детям подарил фонд «МИРабель МИР – Детям», учредителем которого является Адель Шарипов.

«Выставки одной картины в Ижевске будут проводиться еще не раз, и мы также планируем в этих мероприятиях участвовать. Получить возможность посетить такие мероприятия бесплатно – это на самом деле серьезное подспорье для детей и людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства», - рассказал корреспонденту «Сусанина» Адель Шарипов.

В свою очередь исполняющий обязанности министра культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев, отметил, что это событие является ярким праздником культурной жизни республики.

«Я хочу поблагодарить ту команду, которая потрудилась. Я боялся того, что приду в галерею – увижу одну картину Айвазовского, полторы минуты посмотрю на нее и счастье закончится, но оказалось не так, потому что сама выставка получилась гармоничной и интересной. Здесь представлены и достойные художники Удмуртской Республики. Они не выглядят блекло на фоне наших классиков», - сказал Владимир Соловьев.

Материал подготовила Сабина Аллакулова.