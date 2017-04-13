Сумма ежемесячной платы за квадратный метр жилья может составить 8 рублей 17 копеек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили повысить взносы на капитальный ремонт до 8 рублей 17 копеек с квадратного метра. Об этом на президиуме Госсовета в четверг, 13 апреля, сообщил министр энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин.

На сегодняшний день в республике действуют цены, установленные в 2012-2013 годах: 6 рублей 70 копеек для домов без лифта, 7 рублей 30 копеек для домов с лифтом.

Такая необходимость вызвана подорожанием стройматериалов и утверждением правительством региона в декабре 2016 года новых предельных цен за работу по капремонту.

«Одномоментный скачок для жителей на 12% взноса это очень ощутимая величина, поэтому сейчас этот вопрос и обсуждаем», - добавил Маринин.

По его словам, 8 рублей 17 копеек – это сумма, скорректированная с учетом инфляции. Это предложение должно быть рассмотрено до начала июня 2017 года, а действовать оно начнет с января 2018 года.

Также были озвучены другие предложения, среди них: бюджетное софинасирование программы капремонта в размере 10%; утверждение отдельных взнос для домов с системой пожаротушения; исключение из региональной программы капитального ремонта домов, находящихся в предаварийном состоянии; принятие отдельной госпрограммы по безопасному использованию систем газоснабжения.

Отметим, что в 2017 году планируется сделать капремонт в 283 многоквартирных домах.