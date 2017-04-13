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      Трехметровое светодиодное пасхальное яйцо установят в Ижевске

      11:56, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:56, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      385
      0
      #Ижевск\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия\n#Пасха\n#праздники
      Фото: ekosfera.nethouse.ru
      385
      0

      Соберут его в субботу на ступенях Свято-Михайловского собора.

      Ижевск. Удмуртия. Огромное трехметровое пасхальное светодиодной яйцо установят в Ижевске. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь Ижевской и удмуртской епархии Илья Медведев, соберут его в субботу, 15 апреля, на ступенях Свято-Михайловского собора.

      «Сейчас его везут из Санкт-Петербурга», - сказал Медведев.

      Кроме него рядом с собором появятся еще три больших пасхальных яйца высотой около 1,5 метров. Их можно будет самостоятельно разрисовать и оставить пожелания к Пасхе.

      Демонтируют пасхальные яйца через неделю после празднества.

      Богослужения, посвященные Пасхе, начнутся в субботу, 15 апреля, в 7:00 в Свято-Михайловском соборе. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин помолится за вечерней в соединении с литургией Василия Великого.

      В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, Викторин возглавит главное праздничное пасхальное богослужение в Свято-Михайловском соборе. Пасхальная полунощница начнется в 23:30.

      11:56, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      385
      0
      #Ижевск\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия\n#Пасха\n#праздники
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