Трехметровое светодиодное пасхальное яйцо установят в Ижевске

Соберут его в субботу на ступенях Свято-Михайловского собора.

Ижевск. Удмуртия. Огромное трехметровое пасхальное светодиодной яйцо установят в Ижевске. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь Ижевской и удмуртской епархии Илья Медведев, соберут его в субботу, 15 апреля, на ступенях Свято-Михайловского собора.

«Сейчас его везут из Санкт-Петербурга», - сказал Медведев.

Кроме него рядом с собором появятся еще три больших пасхальных яйца высотой около 1,5 метров. Их можно будет самостоятельно разрисовать и оставить пожелания к Пасхе.

Демонтируют пасхальные яйца через неделю после празднества.

Богослужения, посвященные Пасхе, начнутся в субботу, 15 апреля, в 7:00 в Свято-Михайловском соборе. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин помолится за вечерней в соединении с литургией Василия Великого.

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, Викторин возглавит главное праздничное пасхальное богослужение в Свято-Михайловском соборе. Пасхальная полунощница начнется в 23:30.