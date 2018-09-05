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Депутат Гордумы Ижевска от КПРФ Дмитрий Сурнин станет замминистра строительства Удмуртии

15:46, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
15:46, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
1564
0
#политика\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
Фото: facebook.com/yaroslav.semenov
1564
0

Кандидатуру депутата Гордумы Ижевска от фракции КПРФ предложил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал кандидатуру депутата Гордумы Ижевска от фракции КПРФ Дмитрия Сурнина на должность заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

«Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поддержал предложенную мной кандидатуру Дмитрия Сурнина на должность заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. В основной круг его обязанностей будут входить вопросы, связанные с ЖКХ, и один из самых актуальных - исполнение распоряжения главы республики по инвентаризации объектов социальной сферы, выявление потребностей в ремонте и реконструкции», - написал Семенов.

Напомним, что ранее стало известно, что Сурнин написал заявление об уходе из городской думы Ижевска.

15:46, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
1564
0
#политика\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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