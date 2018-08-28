Депутат фракции КПРФ Дмитрий Сурнин написал заявление об уходе из Гордумы Ижевска

По словам народного избранника, на решение повлияли в том числе прошедшие выборы главы города, на которых депутаты не смогли выбрать градоначальника.

Ижевск. Удмуртия. Депутат фракции КПРФ Дмитрий Сурнин написал заявление об уходе из городской думы Ижевска. По словам народного избранника, на решение повлияли в том числе прошедшие выборы главы города, на которых депутаты не смогли выбрать градоначальника. О своем решении Сурнин написал на личной странице в Фейсбуке.

Dmitriy Surnin Не вижу смысла оставаться в Думе Долгие годы в оппозиции приучили меня быть не только терпимым к проигрышам, но и нести ответственность за свои предложения. Политик без позиции не политик....

«Юношеское бунтарство отличается от поведения состоявшегося человека способностью нести ответственность за свои слова и поступки. Если мы, как орган не способны избрать Главу города, если не способны озвучить почему так происходит, то я не вижу смысла оставаться и бунтовать ради бунта. Я принял решение покинуть Думу», - пишет Сурнин.

Член фракции КПРФ также отметил, что сегодня дума не генерирует различного рода предложения, а избиратели не видят внятную хозяйственную политику градоначальника. Отсутствует и открытая Общественная плата.

«Именно мы - Городская Дума, несём полноценную ответственность за криво созданную, погрязшую в разборках общественную палату города. Мы несём ответственность за бездействие в межбюджетных отношениях с республикой. Мы, единогласно выбравшие Главу города, стеснялись его спросить, чем занимаются некоторые его замы (с которыми мы, кстати, согласовывали контракты). Именно мы создали рабочую группу по антикризисных мерам... и бросили в ней работать, не дойдя и до середины пути», - написал Сурнин.

Он являлся членом постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры. До этого являлся депутатом воткинской Гордумы третьего и четвертого созывов, руководил фракцией.