Спикер Госсовета Удмуртии упал на 13 строчек в федеральном медиарейтинге

По итогам июля Алексей Прасолов занял 83 место из 85.

Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов потерял 13 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Об этом сообщает Медиалогия.

По итогам июля 2018 года спикер республиканского парламента занял 83 место из 85. Его медиаиндекс составил 69.

Отметим, что падение упоминаемости Прасолова в СМИ наблюдается с июня, когда он опустился на 11 позиций.

Лидерами списка в июле стали Сергей Брилка (Иркутская область), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).