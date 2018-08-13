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Спикер Госсовета Удмуртии упал на 13 строчек в федеральном медиарейтинге

09:55, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:55, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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По итогам июля Алексей Прасолов занял 83 место из 85.

Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов потерял 13 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Об этом сообщает Медиалогия.

По итогам июля 2018 года спикер республиканского парламента занял 83 место из 85. Его медиаиндекс составил 69.

Отметим, что падение упоминаемости Прасолова в СМИ наблюдается с июня, когда он опустился на 11 позиций.

Лидерами списка в июле стали Сергей Брилка (Иркутская область), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).

09:55, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
740
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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