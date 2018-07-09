Председатель Госсовета Удмуртии опустился на 11 позиций в федеральном медиарейтинге

По итогам июня 2018 года, Алексей Прасолов закрепился на 70 месте из 85 возможных.

Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов потерял 11 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Как сообщает «Медиалогия», он занял 70 место из 85 возможных.

По итогам июня 2018 года медиаиндекс руководителя регионального парламента составил 505.

Лидером списка стал Алексей Шапошников (Москва) – 15 725,1, на второй позиции расположился Сергей Брилка (Иркутская область) – 10 596, третье место занял Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) – 8 000,5.