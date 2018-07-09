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Председатель Госсовета Удмуртии опустился на 11 позиций в федеральном медиарейтинге

14:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#медиа\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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По итогам июня 2018 года, Алексей Прасолов закрепился на 70 месте из 85 возможных.

Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов потерял 11 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Как сообщает «Медиалогия», он занял 70 место из 85 возможных.

По итогам июня 2018 года медиаиндекс руководителя регионального парламента составил 505.

Лидером списка стал Алексей Шапошников (Москва) – 15 725,1, на второй позиции расположился Сергей Брилка (Иркутская область) – 10 596, третье место занял Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) – 8 000,5.

14:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
994
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#медиа\n#Удмуртия

 

 

 


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