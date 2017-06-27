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      11 семей расселят из аварийных бараков в Ижевске до конца года по распоряжению Путина

      19:12, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      19:12, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      676
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#Путин
      Фото: susanin.news
      676
      0

      Об этом стало известно во время поездки главы государства в столицу Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии расселить особо нуждающиеся 11 семей из аварийных бараков в Ижевске. Глава государства уточнил, что сделать это необходимо до конца 2017 года. Об этом стало известно из прямой трансляции Life.ru с проезда Чапаева.

      Жители бараков сообщили Путину, что не готовы переезжать, потому что переселить их могут в отдаленные районы города, а здесь у них дети устроены в детские сады и школы. В ответ глава государства попросил руководителя Удмуртии не переселять людей насильно, а подойти к каждой ситуации индивидуально.

      Путин инспектирует аварийное жилье в Ижевске

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      Напомним, ранее врио главы региона Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к расселению домов. В частности, он пожаловался, что зачастую жители ждут, что им просто представят новую квартиру взамен старой, да еще и выставляют условия: «Зачем даете на окраине города?».

      Глава государства приехал в Ижевск во вторник, 27 июня. В столице Удмуртии он примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

      Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году. После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

      19:12, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      676
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#Путин

       

       

       

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