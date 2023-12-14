Президент России прокомментировал рост цен на куриные яйца

Москва. На претензии россиян по поводу резкого удорожания куриных яиц в магазинах ответил Владимир Путин. Вопросы по этому поводу задали во время прямой линии 14 декабря сразу несколько пенсионеров из разных регионов страны.

Президент России объяснил, что причины заключаются в увеличении спроса на яйца, до недавнего времени – дешевый источник белковой пищи. Производители не успели за этим всплеском, а поставки импорта для увеличения предложения на рынке не были вовремя организованы.

По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос 2 недели назад с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Владимир Путин указал ему на рост цен в 40% и более. Однако пока сделано не все, что необходимо для решения проблемы.

Президент пообещал, что исчерпывающие меры будут приняты до конца года, в декабре. По словам главы государства, поставлять куриные яйца в Россию готовы Турция и Белоруссия. Владимир Путин назвал удорожание данной продукции сбоем в работе правительства и принес авторам обращений свои извинения за сложившуюся ситуацию.