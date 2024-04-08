Разрешить любительский лов стерляди попросил Путина глава Росрыболовства

Москва. Снять запрет на вылов волжской стерляди предложил на встрече с президентом России глава Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Руководитель ведомства рассказал Владимиру Путину об итогах работы рыбаков и связанной с отраслью промышленности за 2023 год. Улов в 2023 году оказался самым большим за последние 30 лет – 5,3 млн т. Значительную часть его составили такие виды, как минтай, иваси, дальневосточные лососевые. Илья Шестаков сообщил также об увеличении воспроизводства осетровых и предложил главе государства разрешить ограниченный вылов стерляди на Волге.

По словам чиновника, на восстановление запасов стерляди обращают внимание рыбаки. На некоторых участках Волги можно разрешить ловлю стерляди любителям-рыболовам уже в 2024 году – с определенными ограничениями по срокам и используемым снастям, считает руководитель Росрыболовства.