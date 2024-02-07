Американский журналист Такер Карлсон записал двухчасовое интервью с Путиным

Вашингтон. США. Интервью независимого журналиста из США Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным заняло 2 часа и скоро будет опубликовано. Об этом заявил коллега Карлсона Алекс Джонс, передает телеканал «360 градусов».

По словам Джонса, материал уже заставил нервничать западных политиков. Он считает, что Карлсон не станет затягивать с публикацией материала.

«Это войдет в историю. Мы собираемся остановить третью мировую войну», — добавил журналист.

Такер Карлсон уже несколько дней находится в России. Он заявил, что приехал в Москву не из любви к Путину, а из любви к США, чтобы прояснить для американцев позицию РФ. Анонс интервью Карлсона с российским лидером набрал уже более 50 млн просмотров в интернете.

Напомним, Такер Карлсон был наиболее рейтинговым ведущим политических программ на Fox News. О его уходе канал объявил 24 апреля 2023 года. Сразу после этого акции телекомпании упали на 5,4%, что составляет около 500 млн долларов. Карлсон же продолжил работу как независимый журналист, свои материалы он теперь выкладывает в интернете.