Подъемные сельским медикам по итогам прямой линии с Путиным могут повысить вдвое

Москва. Размер подъемных по программе «Земский доктор» в России предложено увеличить. Вопрос был поднят во время прямой линии с Владимиром Путиным 14 декабря.

Президент РФ не исключил, что выплаты распределяющимся в сельские больницы врачам повысят до 2 млн рублей, среднему медперсоналу – до 1 млн.

«Проблема понятна. Предложение создать специальную федеральную программу, я не знаю, нужно ли создавать программу, но обратить внимание на это нужно. У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%, но там проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а этого жилья строится там немного. Надо распространить это на вторичный рынок. Если заработная плата конкурентоспособна, нужно, может быть, как на Дальнем Востоке, повысить подъемные для земского доктора до 2 млн рублей, а для фельдшеров до 1 млн рублей», – заявил глава государства.

Владимир Путин пообещал обсудить данный вопрос с правительством.

Добавим, сейчас в большинстве регионов России размер подъемных врачам по программе «Земский доктор» составляют 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей.