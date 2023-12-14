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Подъемные сельским медикам по итогам прямой линии с Путиным могут повысить вдвое

14:39, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Подъемные сельским медикам по итогам прямой линии с Путиным могут повысить вдвое
14:39, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#медицина\n#здравоохранение\n#врачи\n#деньги\n#больницы\n#медики\n#ипотека\n#жилье\n#льготы\n#прямая линия\n#Владимир Путин
Фото: pxhere.com
82
0

А льготную ипотеку предложено распространить на вторичный рынок жилья.

Москва. Размер подъемных по программе «Земский доктор» в России предложено увеличить. Вопрос был поднят во время прямой линии с Владимиром Путиным 14 декабря.

Президент РФ не исключил, что выплаты распределяющимся в сельские больницы врачам повысят до 2 млн рублей, среднему медперсоналу – до 1 млн.

«Проблема понятна. Предложение создать специальную федеральную программу, я не знаю, нужно ли создавать программу, но обратить внимание на это нужно. У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%, но там проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а этого жилья строится там немного. Надо распространить это на вторичный рынок. Если заработная плата конкурентоспособна, нужно, может быть, как на Дальнем Востоке, повысить подъемные для земского доктора до 2 млн рублей, а для фельдшеров до 1 млн рублей», – заявил глава государства.

Владимир Путин пообещал обсудить данный вопрос с правительством.

Добавим, сейчас в большинстве регионов России размер подъемных врачам по программе «Земский доктор» составляют 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей.

14:39, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#медицина\n#здравоохранение\n#врачи\n#деньги\n#больницы\n#медики\n#ипотека\n#жилье\n#льготы\n#прямая линия\n#Владимир Путин