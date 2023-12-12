Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Основной акцент сделан на автоматическую систему управления дорожным движением. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Система позволяет автоматически управлять движением машин на перекрёстке или группе перекрёстков в онлайн режиме, тем самым увеличивая пропускную способность автомобилей. Информация о ситуации на дороге обрабатывается специальным ПО, позволяющим определить оптимальную работу светофоров.

В 2023 году провели замену дорожных контроллеров и установили детекторы транспорта в рамках национального проекта «БКД», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Оборудование установили на 76 светофорах самых загруженных перекрёстков Ижевска. Среди них на пересечении: улицы 10 лет Октября с улицами Пушкинская, 40 лет Победы, 9-е Января, Чехова, перекрёстки улицы 40 лет Победы с улицами И. Закирова, Камбарская, Калашникова, Ухтомского и другие.

«В первую очередь, интеллектуальная система управления транспортными потоками внедряется на магистральных улицах, которые играют важную роль в логистике, имеют много маршрутов общественного транспорта. Задачи ИТС — повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности автомобильного транспорта, оперативное управление дорожным движением с организацией приоритетного проезда общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Кроме того, обновили ещё 16 светофоров на региональных дорогах, в том числе, перекрёсток дороги в Ягул и окружной города, где в этом году провели капитальный ремонт. Ещё регуляторы движения модернизировали на перекрёстках дорог Якшур-Бодья-Ижевск и окружная Ижевска, Воткинск-Чайковский — поворот на объездную Воткинска, дорога Завьялово-Гольяны у СНТ «Геолог-2» и других.

В 2024 году планируют продолжить внедрение ИТС, предстоит модернизировать ещё 22 перекрестка в Ижевске. Подробнее о ходе работ — в официальной группе «Дороги Удмуртской Республики».