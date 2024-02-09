Путин разъяснил Такеру Карлсону цели России на Украине и в глобальном мире

Москва. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона о текущей международной ситуации и целях, которых добивается наша страна в противостоянии с коллективным Западом. Беседа заняла больше 2 часов и опубликована на видеоплатформе Tucker Carlson Network, стенограмму беседы приводит также пресс-служба Кремля.

В частности, Путин заявил, что одной из важнейших целей СВО на Украине является денацификация этой страны, и она пока что не достигнута.

«Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии», — пояснил российский лидер. По его словам, такая договоренность уже была достигнута на прошлогодних переговорах с представителями Киева в Стамбуле, но затем она была отвергнута украинским руководством при вмешательстве Запада.

Также президент России рассказал, что после 2014 года блок НАТО, по существу, начал строить базы на территории Украины. Эту авантюру Путин назвал ошибкой США. К 2022 году ситуация дошла до прямой угрозы безопасности России. В связи с этим у Москвы не оставалось другого выхода, кроме силового решения вопроса, дал понять Путин.

По его словам, он предупреждал о сложившейся ситуации президента США Джо Байдена, но не стал озвучивать полученный от него ответ.

«Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого», — отметил российский лидер. Путин уверен, что после прекращения поставок оружия и сигнала о необходимости начала переговоров Киеву конфликт будет исчерпан в течение нескольких недель.

Также Путин рассказал Карлсону об истории России и Украины, передал журналисту копии писем Богдана Хмельницкого в Москву. По мнению президента, Украину в ее нынешних границах создала советская власть. После распада СССР многие территории, в том числе Причерноморье, остались в ее составе, хотя исторически были частью России.

Президент напомнил, что Москва в 90-е годы и позднее предлагала Западу союз и сотрудничество, но эти попытки встретили непонимание. При этом другие бывшие советские республики активно затягивались в НАТО.

По мнению Путина, мир и безопасность должны быть едины на всей планете, а не рассчитаны на один лишь «золотой миллиард» жителей Запада. К этому принуждает изменившийся баланс сил в мире, считает российский президент.