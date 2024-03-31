Москва. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Текст документа опубликовали на сайте Кремля 31 марта.

«Оcущеcтвить c 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную cлужбу граждан Роccийской Федерации в возраcте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запаcе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в документе.

Напомним, что молодые люди, которых заберут в армию весной, будут служить, как и раньше, 12 месяцев (один год).

Отметим, что в случае неявки в военкомат по уважительной причине уклониста ждёт штраф до 30 тыс. рублей.

Также напомним, что теперь уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Им временно будет недоступна регистрация автомобиля, оформления кредитов и сделок с недвижимостью.