Экс-корреспондент «Сусанина» принимает участие в прямой линии Владимира Путина

Москва. Экс-корреспондент информационного агентства «Сусанин» Георгий Поветкин, ныне работающий в ТАСС, принимает участие в прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в ТГ-канале федерального агентства.

Отметим, что Георгий Александрович родился в Воткинске, окончил журфак УдГУ. С 2015 по 2019 годы работал в «Сусанине». Затем стал региональным корреспондентом ТАСС в Удмуртии, а следом перебрался в столицу ПФО — Нижний Новгород.

На выставке-форуме «Россия» (0+) Георгий Поветкин в специальной студии брал интервью у губернатора Нижегородской области, когда на площадке проходил день региона.