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Экс-корреспондент «Сусанина» принимает участие в прямой линии Владимира Путина

13:25, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-корреспондент «Сусанина» принимает участие в прямой линии Владимира Путина
13:25, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Сусанин\n#журналисты\n#прямая линия\n#Владимир Путин
Фото: Кадр из видео (t.me/tass_agency)
55
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Георгий Поветкин родился в Воткинске, жил и работал в Ижевске.

Москва. Экс-корреспондент информационного агентства «Сусанин» Георгий Поветкин, ныне работающий в ТАСС, принимает участие в прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в ТГ-канале федерального агентства. 

Отметим, что Георгий Александрович родился в Воткинске, окончил журфак УдГУ. С 2015 по 2019 годы работал в «Сусанине». Затем стал региональным корреспондентом ТАСС в Удмуртии, а следом перебрался в столицу ПФО — Нижний Новгород.

На выставке-форуме «Россия» (0+) Георгий Поветкин в специальной студии брал интервью у губернатора Нижегородской области, когда на площадке проходил день региона. 

13:25, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Сусанин\n#журналисты\n#прямая линия\n#Владимир Путин