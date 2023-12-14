Ижевская «Ёлка желаний» исполнит мечты более 30 детей

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска и сотрудники муниципалитета присоединились к всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний» (0+), они исполнят мечты более 30 юных горожан. Акция направлена на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации, а также детям участников СВО.

Председатель Гордумы Фарит Губаев снял с ёлки шар, где было написано желание 5-летней Анны, которая мечтает об экскурсии в цирковое закулисье. «Мы обязательно сходим с Аней в цирк и прогуляемся по закулисью, мне самому интересно там побывать», — сказал Фарит Губаев. Он также отметил: «Я думаю, что депутаты не откажутся поучаствовать в акции, и, если на всех шаров не хватит, мы что-нибудь придумаем».

Волшебный шар с ёлки снял и глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Ему выпала возможность исполнить желание 4-летней Алёны, мечтающей о посещении всей семьёй новогоднего представления.

«Замечательная история с Ёлкой желаний, у детей должны сбываться мечты, а особенно, перед Новым годом. И Администрация города, и весь депутатский корпус города в этом примут активное участие», — прокомментировал Дмитрий Чистяков.

Напомним, что в этом году «Елку желаний» запустил Глава республики Александр Бречалов в рамках Дня Удмуртии на выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве. За 5 лет акция помогла исполнить мечты около 500 одаренных ребят, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. Акция проводится при поддержке партии «Единая Россия» и Движения Первых. Начиная с 2018 года, она проходит во всех городах и районах республики. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин.