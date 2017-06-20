  • $ 57.96 ↑
  • € 64.86 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к расселению аварийных домов

      19:19, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      19:19, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1003
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#ипотека\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: vk.com/a.brechalov
      1003
      0

      В регионе разрабатывают республиканскую программу.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом он сказал, общаясь с журналистами во вторник, 20 июня.

      Руководитель региона пояснил, что зачастую жители ждут, что им просто представят новую квартиру взамен старой, да еще и выставляют условия: «Зачем даете на окраине города?».

      Бречалов также привел в пример случаи, когда человек, зная о предстоящем расселении дома, покупает в нем квартиру.

      Также врио главы Удмуртии рассказал журналистам, что в настоящее время в регионе разрабатывается республиканская программа, похожая на федеральную.

      «Нужна программа республиканская по переселению, но она не будет такой же односложной, как федеральная. Вы понимаете, что построить или купить квартиры и раздать никаких бюджетов не хватит. У нас огромное количество жилых домов и людей, которые нуждаются в переселении. Мы над этим сейчас работаем. То ли это будет очень льготная ипотека (меньше 5%), то ли субсидии, то ли взаимодействие с бизнесом», - отметил Бречалов.

      По его словам, проведенная в республике проверка показала, что в расселении нуждаются жители 700 домов. Врио главы Удмуртии считает, что решать эту проблему нужно «не дожидаясь федеральных денег». В первую очередь новые квартиры планируется предоставить тем, чьи жилищные условия угрожают жизни.

      «У нас есть некий резерв в виде маневренного жилья в Ижевске, есть помещения, которые не используются, которые можно перевести, как в Сарапуле, в жилые помещения и тоже расселять людей. Это будет большая комплексная программа», - заверил Бречалов.

      Кроме того, он рассказал, что в ближайшее время специалисты проверят обоснованность признания домов аварийными: «У нас уже есть примеры необоснованного признания дома аварийным, уже есть примеры, когда минимальными вложениями был произведён ремонт и люди проживают комфортно без каких-либо проблем».

      Напомним, ранее жительница Ижевска рассказала президенту России Владимиру Путину о проблеме с переселением из аварийного жилья. Дело в том, что барак по проезду Чапаева планировалось расселить только в 2029 году.

      «Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

      После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

      19:19, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1003
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#ипотека\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5114

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4403
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3919
      13:02, 18 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3407
      18:26, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3399
      14:48, 14 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      886

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      806
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      653
      11:46, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      619
      15:33, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      618
      13:59, 15 июня, 2017

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      16:49, 17 июня, 2017
      592

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      488
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      475
      18:57, 14 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      471
      16:58, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      452
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе