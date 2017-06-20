Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к расселению аварийных домов

В регионе разрабатывают республиканскую программу.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом он сказал, общаясь с журналистами во вторник, 20 июня.

Руководитель региона пояснил, что зачастую жители ждут, что им просто представят новую квартиру взамен старой, да еще и выставляют условия: «Зачем даете на окраине города?».

Бречалов также привел в пример случаи, когда человек, зная о предстоящем расселении дома, покупает в нем квартиру.

Также врио главы Удмуртии рассказал журналистам, что в настоящее время в регионе разрабатывается республиканская программа, похожая на федеральную.

«Нужна программа республиканская по переселению, но она не будет такой же односложной, как федеральная. Вы понимаете, что построить или купить квартиры и раздать никаких бюджетов не хватит. У нас огромное количество жилых домов и людей, которые нуждаются в переселении. Мы над этим сейчас работаем. То ли это будет очень льготная ипотека (меньше 5%), то ли субсидии, то ли взаимодействие с бизнесом», - отметил Бречалов.

По его словам, проведенная в республике проверка показала, что в расселении нуждаются жители 700 домов. Врио главы Удмуртии считает, что решать эту проблему нужно «не дожидаясь федеральных денег». В первую очередь новые квартиры планируется предоставить тем, чьи жилищные условия угрожают жизни.

«У нас есть некий резерв в виде маневренного жилья в Ижевске, есть помещения, которые не используются, которые можно перевести, как в Сарапуле, в жилые помещения и тоже расселять людей. Это будет большая комплексная программа», - заверил Бречалов.

Кроме того, он рассказал, что в ближайшее время специалисты проверят обоснованность признания домов аварийными: «У нас уже есть примеры необоснованного признания дома аварийным, уже есть примеры, когда минимальными вложениями был произведён ремонт и люди проживают комфортно без каких-либо проблем».

Напомним, ранее жительница Ижевска рассказала президенту России Владимиру Путину о проблеме с переселением из аварийного жилья. Дело в том, что барак по проезду Чапаева планировалось расселить только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.