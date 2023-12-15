Жители Ижевска хотят попросить президента России отменить страховые взносы при вознаграждении управдомов

Ижевск. Удмуртия. Председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев провёл собрание с председателями и членами советов домов Ижевска. Как он рассказал в соцсетях, один из актуальных вопросов повестки — изменение порядка выплаты вознаграждений, которые собирают собственники для поощрения председателей и советов домов.

«С нового года вступает в силу норма, обязывающая управляющие компании удержать с суммы вознаграждения страховые взносы (30%) дополнительно к налогу на доходы физических лиц (13%). Считаю, что это решение повлечёт за собой отток активистов из советов домов, и в целом препятствует развитию института совета дома», — написал Александр Евсеев.

Поэтому на собрании приняли решение направить коллективное обращение в адрес президента России с просьбой инициировать отмену страховых взносов, приняв изменения в Налоговый кодекс страны.

Отметим, что Александр Евсеев поднял этот вопрос на недавней прямой линии главы Удмуртии. Тогда Александр Бречалов ответил, что это федеральное законодательство.

«Поэтому мы с депутатами Госсовета и Государственной Думы отработаем ваши предложения. Они вполне здравые, и точно нужно своевременно коррективы вносить и таким организациям, безусловно, помогать», — сказал Бречалов.