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Ушла из жизни завещавшая Путину картины на 2 миллиарда долларов искусствовед Нина Молева

09:59, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ушла из жизни завещавшая Путину картины на 2 миллиарда долларов искусствовед Нина Молева
09:59, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#Владимир Путин\n#искусствоведение\n#смерть\n#некролог\n#художники\n#коллекционеры\n#картины
Фото: pxhere.com
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Автору серии книг о российских живописцах было 98 лет.

Москва. Стало известно о смерти искусствоведа и писательницы Нины Молевой. 11 февраля она скончалась на 99-м году жизни, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Нина Молева является автором более 120 книг о российских художниках, в том числе Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

Была замужем за художником-авангардистом Элием Белютиным, после смерти которого стала владелицей уникальной коллекции из почти 200 картин старых мастеров, которую оценивают примерно в 2 млрд долларов США (свыше 182 млрд рублей). 

В 2013 году Нина Молева завещала полотна президенту России Владимиру Путину. Свое решение она объяснила тем, что глава государства является представителем всей страны.

09:59, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#Владимир Путин\n#искусствоведение\n#смерть\n#некролог\n#художники\n#коллекционеры\n#картины