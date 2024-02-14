Ушла из жизни завещавшая Путину картины на 2 миллиарда долларов искусствовед Нина Молева

Москва. Стало известно о смерти искусствоведа и писательницы Нины Молевой. 11 февраля она скончалась на 99-м году жизни, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Нина Молева является автором более 120 книг о российских художниках, в том числе Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

Была замужем за художником-авангардистом Элием Белютиным, после смерти которого стала владелицей уникальной коллекции из почти 200 картин старых мастеров, которую оценивают примерно в 2 млрд долларов США (свыше 182 млрд рублей).

В 2013 году Нина Молева завещала полотна президенту России Владимиру Путину. Свое решение она объяснила тем, что глава государства является представителем всей страны.