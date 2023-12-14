Владимир Путин поддержал идею господдержки отечественных брендов

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин, отвечая во время прямой линии на вопрос из Ижевска, поддержал идею господдержки отечественных брендов. С видеообращением из Удмуртии к лидеру нации обратился предприниматель Василий Бабинцев, руководитель компании «Бангли бу!», производящей одежду.

«Недавно мы стали победителями конкурса от Агентства стратегических инициатив. У меня есть другой пример — компания «Сплав», производящая туристическую одежду. С началом спецоперации они смогли увеличить продажи за счёт появления новой категории потребителей. У меня вопрос: можем ли мы в современных реалиях сформировать такую системную поддержку отечественных брендов и предпринимателей, чтобы их развитие не носило характер только удачного случая?», — обратился ижевчанин.

В ответ Владимир Путин отметил, что конкурс национальных брендов, который проводило АСИ, согласовывается и поддерживается государством.

«На нашем рынке присутствие наших брендов выросло на 31%, по-моему. Но вы правы в том, что этот процесс нельзя останавливать и он должен иметь системный характер. Без всякого сомнения нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные. Я сейчас обращаюсь к руководителем регионов, к своим коллегам, — нужно взять под контроль и всячески способствовать в продвижении региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок; сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителей. У нас в регионах есть чем гордиться. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке и продвижению наших брендов», — резюмировал президент.