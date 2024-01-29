Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России

Москва. Кандидатура Владимира Путина на пост президента России зарегистрирована Центризбиркомом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, решение ЦИК о регистрации было единогласным. Отмечается также, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

Раньше действующего президента в качестве кандидатов на высший пост в государстве комиссия зарегистрировала троих политиков. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Они выдвинуты парламентскими партиями и в сборе подписей граждан в свою поддержку не нуждаются.

Кроме них, имеются претенденты на участие в президентской гонке от партий, в Госдуме не представленных — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова и Андрей Богданов. По закону, им необходимо предоставить не менее 100 тыс. подписей поддерживающих их кандидатуры россиян.

Самовыдвиженцам Раде Русских и Анатолию Баташеву требуется собрать по 300 тыс. подписей.

Таким образом, баллотироваться в президенты России в настоящее время планируют 11 человек. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.