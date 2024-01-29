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Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России

13:14, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России
13:14, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#власть\n#политика\n#Владимир Путин\n#партии\n#ЦИК\n#президент\n#выборы
Фото: kremlin.ru
32
0

Всего на высший пост в государстве претендуют 11 человек.

Москва. Кандидатура Владимира Путина на пост президента России зарегистрирована Центризбиркомом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, решение ЦИК о регистрации было единогласным. Отмечается также, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 

Раньше действующего президента в качестве кандидатов на высший пост в государстве комиссия зарегистрировала троих политиков. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Они выдвинуты парламентскими партиями и в сборе подписей граждан в свою поддержку не нуждаются.

Кроме них, имеются претенденты на участие в президентской гонке от партий, в Госдуме не представленных — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова и Андрей Богданов. По закону, им необходимо предоставить не менее 100 тыс. подписей поддерживающих их кандидатуры россиян.

Самовыдвиженцам Раде Русских и Анатолию Баташеву требуется собрать по 300 тыс. подписей.

Таким образом, баллотироваться в президенты России в настоящее время планируют 11 человек. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

13:14, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#власть\n#политика\n#Владимир Путин\n#партии\n#ЦИК\n#президент\n#выборы