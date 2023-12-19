Смартфон не игрушка: закон о запрете использовать телефоны на уроках подписал Путин

Москва. Развлекаться смартфонами на уроках запретил школьникам президент России. Владимир Путин подписал соответствующий документ, принятый ранее Госдумой, передает Лента.ру.

Речь идет о поправках в закон об образовании. В его новой редакции говорится, что ученики не могут использовать мобильные телефоны на занятиях в школах.

Исключение допускается в экстренных случаях, а также ситуациях, угрожающих жизни или здоровью детей и педагогов.

Документ также предоставляет учителям право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.

Напомним, в третьем, окончательном чтении данный закон приняли 6 декабря депутаты Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин отметил, что о необходимости указанных поправок неоднократно высказывались представители общественности, родители и педагоги.