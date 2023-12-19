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Смартфон не игрушка: закон о запрете использовать телефоны на уроках подписал Путин

15:03, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Смартфон не игрушка: закон о запрете использовать телефоны на уроках подписал Путин
15:03, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#школа\n#образование\n#закон\n#Госдума\n#Владимир Путин\n#педагоги\n#учителя\n#дети\n#смартфоны\n#гаджеты\n#мобильные телефоны
Фото: pxhere.com
45
0

Ранее документ приняла в трех чтениях Госдума.

Москва. Развлекаться смартфонами на уроках запретил школьникам президент России. Владимир Путин подписал соответствующий документ, принятый ранее Госдумой, передает Лента.ру.

Речь идет о поправках в закон об образовании. В его новой редакции говорится, что ученики не могут использовать мобильные телефоны на занятиях в школах.

Исключение допускается в экстренных случаях, а также ситуациях, угрожающих жизни или здоровью детей и педагогов.

Документ также предоставляет учителям право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.

Напомним, в третьем, окончательном чтении данный закон приняли 6 декабря депутаты Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин отметил, что о необходимости указанных поправок неоднократно высказывались представители общественности, родители и педагоги.

15:03, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#школа\n#образование\n#закон\n#Госдума\n#Владимир Путин\n#педагоги\n#учителя\n#дети\n#смартфоны\n#гаджеты\n#мобильные телефоны