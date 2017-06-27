Он примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям, а также встретится с жительнице барака на проезде Чапаева.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. Как пишет Интерфакс, глава государства примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Кроме того, российский лидер заедет в барак на проезде Чапаева.

«В Ижевске он выполнит свое обещание и посетит ветхое жилье женщины, которая задавал вопрос на «Прямой линии», - цитирует издание слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Кроме того, глава государства посетит концерн «Калашников» и завод «Купол». Также ранее сообщалось, что в ходе визита Путина будет подписано соглашении о создании в Удмуртии образовательного кластера.

Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.