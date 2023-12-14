Путин: второй волны мобилизации на СВО не будет

Москва. Необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет. Об этом заявил на пресс-конференции Владимир Путин.

По словам главы государства, к концу 2023 года ряды Вооруженных Сил РФ пополнят около 500 тыс. добровольцев. Этого количества, по мнению президента и главнокомандующего, на данный момент достаточно.

Владимир Путин отметил, что сейчас на линии боевого соприкосновения находятся 244 тыс. военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. 14 из них удостоены звания Героя России. При этом в среднем за сутки поступает примерно 1,5 тыс. заявлений от добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны. На 13 декабря с начала 2023 года количество таких граждан составило 486 тыс., к концу года оно достигнет 0,5 млн, добавил Путин.

Также российский лидер не стал называть конкретную дату окончания спецоперации. По словам Владимира Путина, решение об этом будет принято по достижении объявленных ранее целей СВО: денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

14 декабря в Гостином дворе в Москве открылась прямая линия президента России. Она совмещена с ежегодной пресс-конференцией. На прямую линию поступило порядка 2 млн вопросов граждан.