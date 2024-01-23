В России закрепили статус многодетных семей

Москва. Статус многодетных семей и меры поддержки для них закрепили законодательно. Указ об это подписал президент России Владимир Путин, передает RT.

В документе дано определение: многодетной является семья с тремя и более детьми. Ее статус является бессрочным. При этом господдержка предоставляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Данный срок продляется до 23-летия первенца, если тот учится очно.

Указ гарантирует многодетным семьям пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержку в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсий матерям, а также ряд других мер поддержки.

Кстати, семей с тремя и более детьми в России за последние 5 лет стало больше на 27%, сообщила недавно вице-премьер Татьяна Голикова.