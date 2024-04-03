Космонавт Анна Кикина стала Героем России

Москва. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Как передает RT, Золотую Звезду она получит за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС.

Также Анне Кикиной присвоено звание летчика-космонавта РФ – до этого она была космонавтом-испытателем 3 класса (данные с официального сайт российского Центра подготовки космонавтов).

Напомним, на Международную космическую станцию Анна Кикина прибыла 7 октября 2022 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon вместе с астронавтами НАСА Николь Манн, Джошем Кассадой и японским астронавтом Коичи Вакатой. 12 марта 2023 года она благополучно вернулась на Землю с экипажем миссии Crew-5. В космосе россиянка провела 157 суток.