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Космонавт Анна Кикина стала Героем России

15:02, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Космонавт Анна Кикина стала Героем России
15:02, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#президент\n#Роскосмос\n#МКС\n#награды\n#герои\n#космос
Фото: roscosmos.ru
117
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Почетное звание ей присвоил президент РФ Владимир Путин.

Москва. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Как передает RT, Золотую Звезду она получит за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС. 

Также Анне Кикиной присвоено звание летчика-космонавта РФ – до этого она была космонавтом-испытателем 3 класса (данные с официального сайт российского Центра подготовки космонавтов).

Напомним, на Международную космическую станцию Анна Кикина прибыла 7 октября 2022 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon вместе с астронавтами НАСА Николь Манн, Джошем Кассадой и японским астронавтом Коичи Вакатой. 12 марта 2023 года она благополучно вернулась на Землю с экипажем миссии Crew-5. В космосе россиянка провела 157 суток.

15:02, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#президент\n#Роскосмос\n#МКС\n#награды\n#герои\n#космос