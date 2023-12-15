В Ижевске жители аварийного дома обратились на Прямую линию к президенту России

Ижевск. Удмуртия. Живущие в аварийном доме ижевчане во время Прямой линии обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта Удмуртии.

«Платим за ремонт, который не проводился ни разу», — так высказались жители о своей проблеме.

Их дом признан аварийным, крыша протекает и провисает. В доме срочно требуется ремонт, однако, по словам жильцов, управляющая компания игнорирует их просьбы.

Народный фронт Удмуртии направил письмо в прокуратуру Удмуртии с просьбой проверить работу управляйки.