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В Ижевске жители аварийного дома обратились на Прямую линию к президенту России

13:46, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске жители аварийного дома обратились на Прямую линию к президенту России
13:46, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
447
0
#аварийный дом\n#прямая линия\n#Владимир Путин\n#Ижевск
Фото: скриншот из видео
447
0

В их доме протекает и провисает крыша.

Ижевск. Удмуртия. Живущие в аварийном доме ижевчане во время Прямой линии обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта Удмуртии.

«Платим за ремонт, который не проводился ни разу», — так высказались жители о своей проблеме.

Их дом признан аварийным, крыша протекает и провисает. В доме срочно требуется ремонт, однако, по словам жильцов, управляющая компания игнорирует их просьбы.

Народный фронт Удмуртии направил письмо в прокуратуру Удмуртии с просьбой проверить работу управляйки.

13:46, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
447
0
#аварийный дом\n#прямая линия\n#Владимир Путин\n#Ижевск