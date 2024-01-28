Миллиардные вложения планируется направить на исследование Антарктиды

Антарктида. 28 января президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия нового зимовочного комплекса «Восток» о планах вложить миллиарды в исследование Антарктиды. Об этом сообщают «Известия».

«Знаю, что 2025–2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет, заверяю вас», — обратился Владимир Путин к полярникам.

Кроме того, президент отметил, что станция «Восток» станет открытой для исследования иностранными учёными.