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Миллиардные вложения планируется направить на исследование Антарктиды

18:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Миллиардные вложения планируется направить на исследование Антарктиды
18:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Антарктида\n#наука\n#инвестиции\n#Владимир Путин
Фото: ru.wikipedia.org
26
0

Президент России отметил, что станция «Восток» станет открытой площадкой для иностранных исследователей.

Антарктида. 28 января президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия нового зимовочного комплекса «Восток» о планах вложить миллиарды в исследование Антарктиды. Об этом сообщают «Известия».

«Знаю, что 2025–2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет, заверяю вас», — обратился Владимир Путин к полярникам.

Кроме того, президент отметил, что станция «Восток» станет открытой для исследования иностранными учёными.

18:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Антарктида\n#наука\n#инвестиции\n#Владимир Путин