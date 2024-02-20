В Кремле объявили, когда президент России выступит перед Федеральным собранием

Москва. Ежегодное послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина будет представлено 29 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет Газета.ру.

Издание напоминает, что послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом. Оно отражает видение президентом стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Как правило, в нем имеются положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения в плане принятия законов.

Учитывая реалии внешней и внутренней политики страны в настоящее время, в послании значительное место может быть уделено специальной военной операции, вопросам укрепления технологического, научного и военного суверенитета, социально-экономическим проблемам, а также поддержке семейных ценностей и ситуации с демографией.

Напомним, в 2023 году президент выступил перед Федеральным собранием 21 февраля.