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В Кремле объявили, когда президент России выступит перед Федеральным собранием

12:04, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Кремле объявили, когда президент России выступит перед Федеральным собранием
12:04, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
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#власть\n#политика\n#экономика\n#СВО\n#Кремль\n#Владимир Путин\n#послание Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru
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Послание главы государства определяет направления развития страны на ближайшую перспективу.

Москва. Ежегодное послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина будет представлено 29 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет Газета.ру.

Издание напоминает, что послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом. Оно отражает видение президентом стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Как правило, в нем имеются положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения в плане принятия законов.

Учитывая реалии внешней и внутренней политики страны в настоящее время, в послании значительное место может быть уделено специальной военной операции, вопросам укрепления технологического, научного и военного суверенитета, социально-экономическим проблемам, а также поддержке семейных ценностей и ситуации с демографией.

Напомним, в 2023 году президент выступил перед Федеральным собранием 21 февраля.

12:04, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#власть\n#политика\n#экономика\n#СВО\n#Кремль\n#Владимир Путин\n#послание Федеральному собранию