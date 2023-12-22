Все обращения жителей Удмуртии на прямую линию президента отработают детально

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов провел совещание с членами кабмина и главами муниципальных образований по вопросу отработки обращений, поступивших на прямую линию Владимира Путина из республики. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, Общероссийский народный фронт направил в правительство УР порядка 2 000 вопросов, которые поступили на прямую линию от жителей Удмуртии. Это пока не окончательная цифра, часть обращений ещё находится в обработке.

В качестве примера Ярослав Семенов привёл вопрос от Людмилы Дурымановой по обеспечению лекарствами и тест-полосками для диабетиков. Женщина проживает в Ижевске, её муж тяжело болен.

И. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин доложил, что сейчас в Удмуртии под наблюдением врачей находится более 50 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Закупка лекарственных препаратов и расходных материалов проведена, 25 декабря они поступят в госаптеки. В отдельных случаях, если лекарства у человека закончились раньше, он может обратиться в отделение неотложной помощи в своей поликлинике или к своему терапевту – каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Также участники совещания разобрали обращения, связанные с работой общественного транспорта. Много вопросов поступило по Ижевску. Одно из них – жалоба Наили Соковиковой на отсутствие общественного транспорта из микрорайона Нагорный после 20:00.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал ситуацию, признав, что транспортное обслуживание в городе имеет ряд недостатков, над устранением которых городская администрация работает совместно с предприятием ИПОПАТ. В частности, на маршруте в Нагорном микрорайоне после 20:00 резко снижается пассажиропоток – и для обслуживания жителей в это время подаётся только один автобус. Однако, так как запрос от граждан есть, муниципалитет ведёт с перевозчиком переговоры об удлинении времени подачи транспорта в данном направлении.

Ещё один вопрос поступил от Константина Ожгихина и жителей села Мазунино, недовольных организацией перевозок между Сарапулом и шестью соседними населёнными пунктами.

Ранее постоянный перевозчик отказался от обслуживания маршрута в связи с его нерентабельностью. Взять на контроль эту ситуацию глава Удмуртии поручил профильному вице-премьеру Игорю Асабину и региональному министру транспорта Алексею Горбачёву.

По словам министра, в настоящий момент регулярное движение автобусов по маршруту обеспечено и осуществляется трижды в неделю. Переговоры об увеличении частоты движения с перевозчиком ведутся, однако сложность состоит, в первую очередь, в серьёзном кадровом дефиците в отрасли. В январе в регионе будет проведено заседание рабочей группы по выработке пакета мер для разрешения этой проблемы.

Подводя итоги совещания, Ярослав Семёнов поручил главам муниципальных образований и членам кабинета министров организовать качественную отработку всех обращений.

«Наша с вами задача – чтобы ни одни вопрос не остался без ответа. Тут я прошу подключиться абсолютно всех – министры, главы, депутаты, партия. Все поступившие обращения будем отрабатывать вместе с Народным фронтом. Настоятельно рекомендую не подходить к отработке формально. И детально вникать в каждую конкретную ситуацию», — сказал Ярослав Семёнов.