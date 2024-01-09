Потомок Екатерины II из США стал россиянином

Москва. Российское гражданство получил уроженец США Андрей Лео Калагеорги. Мужчина является потомком императрицы Екатерины II, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что Калагеорги родился 1 июня 1967 года в США.

О планах американца стать россиянином ранее рассказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, Андрей Лео Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина. Местом жительства он выбрал Крым, добавил Мурадов.