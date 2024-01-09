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Потомок Екатерины II из США стал россиянином

13:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Потомок Екатерины II из США стал россиянином
13:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#США\n#Владимир Путин\n#Крым\n#монархия\n#Екатерина II\n#гражданство\n#иностранцы
Фото: pxhere.com
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Андрей Лео Калагеорги намерен поселиться в Крыму.

Москва. Российское гражданство получил уроженец США Андрей Лео Калагеорги. Мужчина является потомком императрицы Екатерины II, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что Калагеорги родился 1 июня 1967 года в США.

О планах американца стать россиянином ранее рассказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, Андрей Лео Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина. Местом жительства он выбрал Крым, добавил Мурадов.

13:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#Россия\n#США\n#Владимир Путин\n#Крым\n#монархия\n#Екатерина II\n#гражданство\n#иностранцы