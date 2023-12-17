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Путин опроверг слова Байдена о возможности нападения России на страны НАТО

13:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Путин опроверг слова Байдена о возможности нападения России на страны НАТО
13:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Москва\n#Россия\n#США\n#Владимир Путин\n#Джо Байден
Фото: Michael Parulava on Unsplash
46
0

Президент РФ назвал тезис своего американского коллеги «фигурой речи».

Москва. Президент России Владимир Путин назвал «фигурой речи» заявления со стороны президента США Джо Байдена о возможности нападения России на НАТО. Об этом Путин сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — отметил президент.

Ранее Байден заявил, что если «не остановить Путина на Украине», то Россия может напасть на НАТО.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что в США не так уж и заинтересованы в стратегическом поражении России, которая со своей стороны не имеет интереса воевать со странами НАТО.

13:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Москва\n#Россия\n#США\n#Владимир Путин\n#Джо Байден