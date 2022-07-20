Тела трёх утонувших мужчин обнаружили в Удмуртии 19 июля

Удмуртия. Во вторник, 19 июля, на водоёмах Удмуртии погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Молодой человек 2000 года рождения утонул в пруду у деревни Вортчино в Шарканском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, 18 июля 22-летний мужчина пьяный поехал на велосипеде в магазин за «добавкой». В пути он решил искупаться в пруду, что стало для него последним роковым решением.

Ещё одна трагедия произошла в деревне Якшур Завьяловского района, там погиб мужчина 1983 года рождения. Его тело нашли 19 июля. Накануне мужчина, будучи пьяным, решил искупаться в пруду и утонул. Отмечается, что водоём имеет оборудованный пляж, но погибший залез в воду там, где это запрещено.

Также 19 июля в деревне Истомино Завьяловского района было обнаружено тело ещё одного погибшего. 16 июля он с товарищем пришёл купаться на местный пруд. Прыгнув в воду с дамбы, потерпевший, вероятно, ударился головой о бетонные плиты и погиб.

По всем фактам ведутся доследственные проверки.

Напомним, 18 июля на реке Кырымкас в Киясовском районе погиб 13-летний ребёнок. За один день 16 июля на водоёмах Удмуртии утонули три человека. 9 июля на водоёмах республики погибли сразу четыре человека.

3 июля в Ижевском пруду утонул 24-летний мужчина. 29 июня на реке Кырымкас в Киясовском районе оборвалась жизнь маленького мальчика. 18 июня в городском пруду Можги было обнаружено тело 21-летней девушки, которая незадолго до гибели выпивала алкоголь.