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В Ижевске «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода на улице Карла Маркса

12:25, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода на улице Карла Маркса
12:25, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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По предварительным данным, погибший мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Ижевск. Удмуртия. 3 апреля на улице Карла Маркса в Ижевске произошло смертельное ДТП. Под колёсами грузовика погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В районе пересечения улицы Карла Маркса и переулка Ястребовского около 10:00 «КАМАЗ» сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу вне зоны перехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Будьте внимательны, помните, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах», — предупредили в Госавтоинспекции.

12:25, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей