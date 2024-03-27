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После гибели пятого солдата в Польше прервали военные учения

11:13, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После гибели пятого солдата в Польше прервали военные учения
11:13, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Польша\n#военные\n#армия\n#Минобороны\n#гибель людей\n#техника\n#НАТО\n#учения
Фото: pxhere.com
143
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Спецназовец скончался в результате несчастного случая в горах.

Варшава. Польша. Минобороны Польши остановило все проводимые в стране военные учения. Причиной послужила гибель спецназовца в горном массиве Татры, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что речь идет о всех занятиях с использованием взрывчатых веществ и боевой техники.

На учениях в Польше с начала марта погибли уже 5 военных. Как уже сообщалось, двое попали под гусеницы тяжелой техники на учениях НАТО. Кроме того, два сапера погибли из-за несанкционированного подрыва тротилового заряда, передает Общественная служба новостей.

11:13, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Польша\n#военные\n#армия\n#Минобороны\n#гибель людей\n#техника\n#НАТО\n#учения