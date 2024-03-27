После гибели пятого солдата в Польше прервали военные учения

Варшава. Польша. Минобороны Польши остановило все проводимые в стране военные учения. Причиной послужила гибель спецназовца в горном массиве Татры, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что речь идет о всех занятиях с использованием взрывчатых веществ и боевой техники.

На учениях в Польше с начала марта погибли уже 5 военных. Как уже сообщалось, двое попали под гусеницы тяжелой техники на учениях НАТО. Кроме того, два сапера погибли из-за несанкционированного подрыва тротилового заряда, передает Общественная служба новостей.