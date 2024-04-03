Израильские военные назвали ошибкой удар по Газе с гибелью 7 волонтеров

Газа. Сектор Газа. Атака по сектору Газа, при которой погибли 7 представителей международной некоммерческой организации, была ошибкой. Об этом заявил глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, пишет «Интерфакс».

Удар по гуманитарной миссии он объяснил неправильной идентификацией цели в ночное время и в сложных условиях.

«Этого не должно было случиться», — приводит агентство слова Халеви, опубликованные в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В результате обстрела в секторе Газа в ночь на 3 апреля погибли 7 волонтеров НКО World Central Kitchen («Центральная всемирная кухня»). Среди них были граждане Великобритании, Австралии, Польши, США, Канады, а также палестинцы.

Свое негодование по поводу гибели соотечественницы выразил по телефону премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху его австралийский коллега Энтони Альбанезе.

Извинения в связи с гибелью в Газе сотрудников World Central Kitchen в разговоре с основателем организации Хосе Андресом принес президент Израиля Ицхак Герцог.

Напомним, 1 апреля израильские военные нанесли ракетный удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. В результате погибли 11 человек, в том числе 2 генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Тегеран объявил, что оставляет за собой право на ответные действия. Обеспокоенность в связи с обстрелом дипмиссии выразил офис генсека ООН.