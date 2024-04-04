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Один человек погиб при столкновении иномарки с двумя грузовиками в Удмуртии

17:05, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Один человек погиб при столкновении иномарки с двумя грузовиками в Удмуртии
17:05, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
61
0

Авария произошла у деревни Абдэс-Урдэс.

Ижевск. Удмуртия. Легковушка и два грузовика столкнулись на трассе в Удмуртии. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по УР, авария произошла около 15:50 на 124 км автомобильной дороги «Подъезд к Ижевск и Пермь от автодороги М7 «Волга».

Место аварии расположено вблизи деревни Абдэс-Урдэс на территории Малопургинского района. Автомобиль «Hyundai Solaris» столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

В результате ДТП пассажир легковушки погиб, водитель госпитализирован.

Силами пожарных-спасателей проводились работы по деблокированию зажатых в легковом автомобиле. На месте работают сотрудники оперативных служб, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

17:05, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей