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По факту пожара на ижевском производстве полиэтиленовой упаковки возбудили уголовное дело

09:59, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По факту пожара на ижевском производстве полиэтиленовой упаковки возбудили уголовное дело
09:59, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело
Фото: СУ СКР по УР
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В огне погибла 37-летняя работница.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устанавливают причины пожара на производстве полиэтиленовой упаковки, в результате которого погиб человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пожар произошёл на улице Пойма в ночь на 11 апреля. Загорелось производство полиэтиленовой упаковки. В ходе разборов завалов было обнаружено тело погибшей 37-летней работницы. На месте работают следователи, допрашиваются работники и очевидцы. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

09:59, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело