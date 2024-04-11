По факту пожара на ижевском производстве полиэтиленовой упаковки возбудили уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устанавливают причины пожара на производстве полиэтиленовой упаковки, в результате которого погиб человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пожар произошёл на улице Пойма в ночь на 11 апреля. Загорелось производство полиэтиленовой упаковки. В ходе разборов завалов было обнаружено тело погибшей 37-летней работницы. На месте работают следователи, допрашиваются работники и очевидцы. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.